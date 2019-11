Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: tips tegen verveling, voor iedereen wat wils.

- Maak eens iets stuk. Een kastje, je computer, de relatie met je ouders: iets dat niet kapot is, hoef je niet te repareren. Maar iets dat wél kapot is, houdt je uren en in het beste geval zelfs dagen bezig. Handleidingen raadplegen, specifieke schroevendraaiers zoeken in de Brico, opzoeken waar de dichtstbijzijnde Brico is, intense therapie volgen: noem maar op. En het beste nieuws? Na de reparaties mag je alles weer stuk maken, want dit is jouw leven en er zijn geen regels! Je hebt een nieuwe hobby en ze heet verwoesting.

...