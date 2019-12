Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: goede voornemens voor 2020.

- Minder drinken. In plaats van een prosecco en drie glazen rode wijn tijdens een businesslunch kun je ook kiezen voor één dubbele whisky. Je begint net zo goed in een ongepast register te spreken tegen wie voor je zit, hoeft minder vaak naar het toilet en hebt dus meer tijd om jezelf te horen praten. Eigenlijk is het dus vooral efficiënter drinken. Je zelfverzonnen totemnaam op kantoor is niet voor niets Superefficiënte Brulkikker.

- Vaker gaan lopen. Van verplichtingen, van huis, van seksuele-intimidatieclaims.

- Sterker in je schoenen staan. 2019 was een jaar vol meningen van mensen die jij niet bent. Dat mag in het komende jaar stilletjes afgerond worden. Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de man!

- Meer delegeren. Je weet al niet meer goed waarom je elke dag naar kantoor komt, behalve om onmiddellijk bij aankomst een sfeer van stress over de hele werkvloer te verspreiden, maar dat kan nog beter. Want wat je wel weet, is dat je geen tijd hebt. Niet om te werken, en al helemaal niet om je bezig te houden met nutteloze dingen zoals goede voornemens bedenken (graag gedaan). Huur daarom volgend jaar een bende stagiairs in over wie je de rest van je takenpakket kunt verdelen. Beter nog: huur iemand in die de verdeling voor je kan maken. Zo hoef jij enkel nog net vaak genoeg op te dagen op raden van bestuur om een vergoeding te kunnen innen.

- Afvallen. Je kunt wel een aantal kilootjes missen. Om te beginnen al de 65 kilo's die ook weleens Chantal genoemd worden. High five!

- Een nieuwe taal leren. Zoals Nederlands, anno 2020. Geen zorgen, dat lijkt grammaticaal in veel aspecten op je eigen taal, maar je zult merken dat een aantal van de woorden die jij nog als hedendaags beschouwt en aldus gebruikt, enkele decennia geleden door een hip alternatief vervangen werden. Zodra je die nieuwe woordjes begrijpt en gebruikt, zul je snel merken dat beduidend minder mensen tegen je protesteren op straat.

- Tijd maken om naar de yoga te gaan. Wist je dat die lessen vol zitten met vrouwen in strakke yogabroeken die op zoek zijn naar zichzelf (lees: jou)? Oké, je moet er wat Indisch gezwets voor aanhoren en je wordt er ongemakkelijk relaxed van, maar wanneer ga je anders een nieuwe vriendin vinden nu Chantal weg is? Op het werk kom je niet meer en het is niet dat je aan je vrouw kunt vragen of ze nog interessante singles kent. Hoewel.

- Je huis en werkplek beter (laten) opruimen. Vaker (laten) poetsen. Spullen (laten) weggooien. Een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd. Leuk neveneffect: je maakt het ook moeilijker voor de fiscus om bewijzen van fraude te vinden.

- Een klassieker als afsluiter: meer tijd doorbrengen met je familie. Welke familie, vraag je? Dat mag je zelf kiezen, maar het meest logische lijkt me de laatste nieuwe.