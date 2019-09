Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: de werkvloer.

-Ben je van plan om heel vroeg aan te komen op kantoor, zodat je het eerste uur in alle rust kunt werken? Weet dan goed dat de enge vormgever er ook al is omdat hij toch nooit kan uitslapen wegens rustelozebenensyndroom. Je herinnert je dat verhaal nog van letterlijk elke keer dat je met hem praatte. Hij denkt dat onaangekondigde schoudermassages een aanvaardbaar alternatief zijn voor 'goeiemorgen', dus je verwacht misschien dat je ontspannen aan je mailtjes kunt beginnen, maar in de realiteit heb je de rest van de dag krampen in je nek. De ochtendstond heeft spuug in de mond.

