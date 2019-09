Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: aankondigingen en uitnodigingen, de singles-editie.

- Meneer en mevrouw Verstappen zijn blij jullie aan te kondigen dat hun dochter Paulien na 32 jaar eindelijk in haar eigen studio gaat wonen. Het is met pijn in het hart. Of een ander toepasselijk cliché. We hebben niet het gevoel dat we een dochter verliezen, eerder dat we er een logeerkamer bij krijgen. De verhuisdag vindt plaats op 27 november vanaf 7 uur. Dresscode: Shurgard chic.

...