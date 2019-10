Leuvense salafist ook in andere moskeeën actief

De hulpimam die de Leuvense moskee Al Ihsaan in opspraak heeft gebracht, is ook in Zaventem actief en geeft lezingen in andere moskeeën, schrijft de Staatsveiligheid in een rapport dat De Standaard kon inkijken.

Hulpimam en les­gever A.W. kwam in het vizier van de Staatsveiligheid door zijn activiteiten bij de Leuvense moskee Al Ihsaan, de moskee waarvan voormalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de erkenning wou intrekken. De man was verantwoordelijk voor 'de salafistische invloed' binnen de moskee en de lessen en lezingen die hij daar gaf, hebben 'het potentieel om een vector voor het verspreiden van extremisme te worden', schreef de dienst in een rapport dat dateert van eind augustus. De moskee had de banden met de man toen al verbroken, na een incident over een foute vertaling van een preek vorig jaar. A.W. bleef wel op de radar van de Staatsveiligheid staan, vooral omdat hij zijn actieterrein lijkt te verleggen. Uit het rapport blijkt immers dat de man in de loop van het jaar actief is geworden als lesgever in Zaventem. Hij gaf het voorbije jaar ook lezingen in een ­andere Leuvense moskee - de Al Fatih-moskee - in de Marokkaanse moskee in Aalst en de moskee van Wetteren. Bovendien is de Facebookpagina waarop de man soms citaten van salafistische geleerden postte, sinds kort weer online. Voor zover duidelijk gaat het uitsluitend om niet-erkende moskeeën. Dat maakt dat de Vlaamse overheid machteloos staat.