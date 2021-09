De Leuvense politie gaat gebruik maken van 'nudging' in de strijd tegen fietsdiefstallen. In enkele grote fietsenstellingen in de stad worden banners opgehangen, waarop ogen staan afgebeeld, vergezeld van de boodschap 'samen oog voor fietsdiefstal'. 'Op die manier willen we bezoekers van de fietsenstallingen het gevoel geven dat ze "gezien zijn" en hen motiveren om uit te kijken naar verdachte situaties en deze te melden', klinkt het maandag bij de Leuvense politie.

Fietsdiefstal blijft een prioriteit voor de Leuvense politie en haar partners. Samen met de stad Leuven, KU Leuven, NMBS, UZ Gasthuisberg en UCLL heeft de politie nu de nieuwe campagne op poten gezet, waarvan maandag het startschot is gegeven.

'Met de banners willen we bezoekers van de fietsenstallingen het gevoel geven dat ze "gezien zijn"', zegt politiewoordvoerder Mathieu Caudron. 'Het is de bedoeling om mensen die er hun fiets stallen te motiveren om samen met de veiligheidsdiensten uit te kijken naar verdachte situaties en deze te melden. Bovendien willen we potentiële fietsendieven ontraden om feiten te plegen, door hen de boodschap mee te geven dat ze in de gaten gehouden worden.'

Op de banners staan de telefoonnummers van de Leuvense politie, maar ook van de bewakingsdiensten van NMBS, KU Leuven en UZ Gasthuisberg. 'Vaak zijn die al op het terrein aanwezig in de nabijheid van hun fietsenstallingen en kunnen ze snel reageren op eventuele oproepen', gaat de politiewoordvoerder verder. 'Om die reden worden de telefoonnummers van de respectievelijke diensten vermeld op de banners.'

Deze sensibiliseringscampagne vindt plaats in de maanden september en oktober, omdat er dan traditioneel een stijging zichtbaar is in het aantal fietsdiefstallen, maar kan herhaald worden als er zich opnieuw een piek voordoet op een bepaalde plaats.

