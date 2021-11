Het Leuvens onderwijsveld trekt aan de alarmbel: de huidige situatie is onhoudbaar, en de nieuwe maatregelen zijn onvoldoende om de situatie te doen keren. Dat schrijven de directeurs van de Leuvense scholen en CLB's maandag in een open brief aan Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs. 'De rek is op en staat op springen. Zie ons, hoor ons, grijp in.'

De laatste weken regende het berichten uit de onderwijssector: scholen moesten noodgedwongen gedeeltelijk of volledig sluiten, omdat leerlingen en leerkrachten in quarantaine zaten of een coronabesmetting hadden opgelopen. Voor het weekend kwamen de verschillende ministers van Onderwijs met nieuwe maatregelen, die moeten helpen het aantal besmettingen terug te dringen.

Maar de Leuvense scholen zijn niet overtuigd. Ze slaken een noodkreet. 'Voor het secundair onderwijs zijn we blij met de autonomie die we krijgen om afstandsonderwijs in te richten. Maar dat is maar een deel van het hele verhaal om met besmettingen op school om te gaan en ze te proberen indijken. De maatregelen blijven te vaag en zijn onvoldoende om de werkdruk aan te pakken. Wij, directies, moeten noodzakelijke beslissingen zelfstandig nemen. Wij, CLB's, stoten op de grenzen van de procedures.'

De scholen willen extra handen op school, meer ondersteuning om het welbevinden van de leerlingen op te krikken, realistische doelstellingen en duidelijke communicatiekaders. Voor het basisonderwijs moet er durven gepraat worden over een afkoelingsweek. 'Minister, we vragen u om de maatregelen te versterken en aan te vullen. Ondersteun ons, we voelen ons aan ons lot overgelaten.'

