Dinsdagochtend is het standbeeld van Leopold II weggehaald uit een nis van het stadhuis van Leuven. Het stadsbestuur van Leuven wil komaf maken met het koloniaal verleden.

'Het weghalen van het beeld was een echt specialistenwerk, we hebben ons grondig moeten voorbereiden', zegt Katrien Deckers, architecte bij de studiedienst gebouwen van Leuven.

Al enkele maanden geleden besliste Leuven om het standbeeld van Leopold II weg te halen van het stadhuis, en dinsdagochtend is het dan ook gebeurd. Om 9.00 uur 's ochtends is men eraan begonnen, twee uur later was de klus geklaard. 'Het is vlot gegaan, maar we hebben ons dan ook heel goed voorbereid', legt Deckers uit. 'Met een hoogtewerker hebben we het beeld eerst grondig geïnspecteerd, zo konden we goed inschatten hoe moeilijk het ging zijn. Het beeld stond op een mortel en hing vast met een haakje aan de nis, via een lusje dat aan zijn rug hangt. We hebben eerst de mortel losgekapt, het beeld daarna uit het haakje gehaald en het dan met een kraan naar beneden laten zakken.'

De beelden op het Leuvense stadhuis werden tussen 1841 en 1880 geplaatst. Het beeld van Leopold II wordt nu bewaard in de kelder van het stadhuis, omdat het ganse stadhuis, en dus ook de beelden, geklasseerd staan als monument. 'Later zal dan wel beslist worden wat er daarna mee moet gedaan worden', aldust Deckers.

