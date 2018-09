Letermes mandaat bij Idea wordt niet verlengd

De raad van bestuur van de internationale organisatie Idea heeft beslist om het mandaat van Yves Leterme als secretaris-generaal niet te verlengen, zo bericht het Zweedse onlinemagazine Omvärlden. De beslissing werd naar verluidt unaniem genomen door de 32 leden van Idea. Het contract van de Belgische ex-premier vervalt volgende zomer. Idea heeft de procedure voor aanwerving van een nieuwe secretaris-generaal opgestart.

Leterme, die sinds 2014 aan het hoofd stond van Idea, de Intergouvernementele organisatie voor Democratische en Electorale Assistentie met zetel in Stockholm, lag onder vuur voor autoritair leiderschap, zo bleek eerder uit een audit van consultancybureau KPMG. Er zou een angst- en pestcultuur heersen bij de organisatie. De audit kwam er nadat was uitgelekt dat Leterme Belgische belastingen had laten terugbetalen door Idea. Maar over het belastinggeschil geeft het rapport Leterme het voordeel van de twijfel.

De hele heisa leidde er zelfs toe dat de bijdrage van de Zweedse overheid werd bevroren. Maar dat geld is nu toch vrijgemaakt, aldus Omvärlden woensdag.

Leterme zegt aan het onlinemagazine dat hij niet ontslagen wordt en ook dat hij 'absoluut'geen spijt heeft van zijn werk als secretaris-generaal.