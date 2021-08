'De aanpak van covid-19 heeft bewezen dat ons gezondheidssysteem snel en wendbaar kan zijn wanneer de nood hoog is. Hoog tijd om die wendbaarheid en snelheid ook toe te passen op zorginfecties', schrijft Veronique Blomme (AZ Damiaan).

'Never let a good crisis go to waste', zei Churchill na de Tweede Wereldoorlog. Nu de pandemie stilaan over haar hoogtepunt lijkt te zijn, moeten we ook de nodige lessen trekken uit de pandemie.

We hebben heel snel de juiste monitoringsystemen opgezet om een juist beeld te krijgen over de omvang van de infectieuitbraak. In recordtempo werden gezondheidswerkers omgeschoold en opgeleid. Tussen de uitbraak van de pandemie en het toedienen van de eerste vaccins lag zelfs minder dan een jaar. Stuk voor stuk bewijzen dat onze gezondheidszorg tot grootse zaken in staat is. Laat ons die sterktes dan ook inzetten voor andere zorgnoden.

Zo sterven jaarlijks in België meer dan 2.600 mensen aan infectieziekten die ze oplopen in de gezondheidszorg. De ziekenhuisbacterie is daarvan de meest bekende. In het algemeen spreken we over 'Healthcare Acquired (nosocomiale) Infecties of zorginfecties. Naast het menselijke leed en overlijdens kosten deze infecties in 2013 jaarlijks al zo'n 355 miljoen euro aan de gezondheidszorg. België is hiermee een van de zwakst presterende landen binnen Europa. Daarnaast leidt een verhoogd gebruik van antibiotica - voor de behandeling van deze infectieziekten - tot een steeds grotere resistentie tegen diezelfde antibiotica.

Lessen die we trokken uit aanpak van corona, kunnen ook helpen bij bestrijding van zorginfecties.

Vandaag zijn er drie pijnpunten bij de bestrijding van zorginfecties. Eerst en vooral is het probleem onvoldoende in kaart gebracht. Waar vinden de infecties plaats, wat is de ernst, welke behandelingen zijn aangewezen,.. Er zijn gewoon te weinig gedetailleerde data voorhanden.

Ten tweede zijn gezondheidswerkers onvoldoende opgeleid in het voorkomen van dit type infecties. Meer specifiek in de eerstelijnszorg en in woonzorgcentra is er grote nood aan de juiste vaardigheden, materialen en training. Ten slotte worden de patiënt en zijn omgeving onvoldoende geïnformeerd over zorginfecties en ontbreken de juiste financiële prikkels voor de ziekenhuizen die nodig zijn om hen meer te doen inzetten op preventie.

Hopelijk kunnen de lessen die we trokken uit covid-19 ons ook helpen bij het aanpakken van zorginfecties. De Covid-19-epidemie heeft aangetoond dat een geaggregeerde aanpak van real-time data en multidisciplinaire samenwerking leidt tot een duidelijke, snelle reactie en besluitvorming rond de aanpak van de ziekte. Alles start met de juiste cijfers - meten is weten.

Daarnaast moeten actief gescreend worden op multiresistente bacteriën. Ook daarvoor hebben we nood aan investeringen in opleiding, middelen en personeel. We moeten de juiste en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen ontwikkelen om besmettingen maximaal te voorkomen. Mits de juiste financiële prikkels kunnen we ziekenhuizen en zorginstellingen stimuleren om meer aandacht laten hebben voor infectiepreventie.

Het aanpakken van zorginfecties vereist investeringen. Die betalen zichzelf zowel financieel, maatschappelijk als op het vlak van gezondheidswinsten terug. De Covid-19 aanpak heeft bewezen dat ons gezondheidssysteem snel en wendbaar kan zijn wanneer de nood hoog is. Hoog tijd om die wendbaarheid en snelheid ook toe te passen op zorginfecties.

Veronique Blomme is ziekenhuishygiënist in AZ Damiaan in Oostende. Ze is voorzitter van de Werkgroep Infectiepreventie NVKVV.

'Never let a good crisis go to waste', zei Churchill na de Tweede Wereldoorlog. Nu de pandemie stilaan over haar hoogtepunt lijkt te zijn, moeten we ook de nodige lessen trekken uit de pandemie.We hebben heel snel de juiste monitoringsystemen opgezet om een juist beeld te krijgen over de omvang van de infectieuitbraak. In recordtempo werden gezondheidswerkers omgeschoold en opgeleid. Tussen de uitbraak van de pandemie en het toedienen van de eerste vaccins lag zelfs minder dan een jaar. Stuk voor stuk bewijzen dat onze gezondheidszorg tot grootse zaken in staat is. Laat ons die sterktes dan ook inzetten voor andere zorgnoden. Zo sterven jaarlijks in België meer dan 2.600 mensen aan infectieziekten die ze oplopen in de gezondheidszorg. De ziekenhuisbacterie is daarvan de meest bekende. In het algemeen spreken we over 'Healthcare Acquired (nosocomiale) Infecties of zorginfecties. Naast het menselijke leed en overlijdens kosten deze infecties in 2013 jaarlijks al zo'n 355 miljoen euro aan de gezondheidszorg. België is hiermee een van de zwakst presterende landen binnen Europa. Daarnaast leidt een verhoogd gebruik van antibiotica - voor de behandeling van deze infectieziekten - tot een steeds grotere resistentie tegen diezelfde antibiotica.Vandaag zijn er drie pijnpunten bij de bestrijding van zorginfecties. Eerst en vooral is het probleem onvoldoende in kaart gebracht. Waar vinden de infecties plaats, wat is de ernst, welke behandelingen zijn aangewezen,.. Er zijn gewoon te weinig gedetailleerde data voorhanden. Ten tweede zijn gezondheidswerkers onvoldoende opgeleid in het voorkomen van dit type infecties. Meer specifiek in de eerstelijnszorg en in woonzorgcentra is er grote nood aan de juiste vaardigheden, materialen en training. Ten slotte worden de patiënt en zijn omgeving onvoldoende geïnformeerd over zorginfecties en ontbreken de juiste financiële prikkels voor de ziekenhuizen die nodig zijn om hen meer te doen inzetten op preventie.Hopelijk kunnen de lessen die we trokken uit covid-19 ons ook helpen bij het aanpakken van zorginfecties. De Covid-19-epidemie heeft aangetoond dat een geaggregeerde aanpak van real-time data en multidisciplinaire samenwerking leidt tot een duidelijke, snelle reactie en besluitvorming rond de aanpak van de ziekte. Alles start met de juiste cijfers - meten is weten. Daarnaast moeten actief gescreend worden op multiresistente bacteriën. Ook daarvoor hebben we nood aan investeringen in opleiding, middelen en personeel. We moeten de juiste en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen ontwikkelen om besmettingen maximaal te voorkomen. Mits de juiste financiële prikkels kunnen we ziekenhuizen en zorginstellingen stimuleren om meer aandacht laten hebben voor infectiepreventie. Het aanpakken van zorginfecties vereist investeringen. Die betalen zichzelf zowel financieel, maatschappelijk als op het vlak van gezondheidswinsten terug. De Covid-19 aanpak heeft bewezen dat ons gezondheidssysteem snel en wendbaar kan zijn wanneer de nood hoog is. Hoog tijd om die wendbaarheid en snelheid ook toe te passen op zorginfecties.Veronique Blomme is ziekenhuishygiënist in AZ Damiaan in Oostende. Ze is voorzitter van de Werkgroep Infectiepreventie NVKVV.