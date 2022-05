Wat met Les Engagés in Wallonië? ‘Ze staan er nog slechter voor dan CD&V’

De nieuwe naam was er al, nu zijn er ook de statuten waarmee Les Engagés zich in 2024 als centrumpartij kunnen profileren. De peilingen stemmen weinig hoopvol.



De CD&V moet er nog aan beginnen, maar de Franstalige christendemocraten zijn na ruim twee jaar verbouwen bijna klaar met hun radicale make-over. Onder leiding van Maxime Prévot kreeg de partij al een naam zonder C. Afgelopen zaterdag bliezen Les Engagés verzamelen in Luik voor een statutair congres. De goedkeuring met een stalinistische 98,7 procent van de statuten doet grote eensgezindheid vermoeden. Toch rezen er vragen bij de opvallende afwezigheid van enkele kopstukken. Zowel de ex-voorzitters Joëlle Milquet en Benoît Lutgen als Kamerfractievoorzitter Cathérine Fonck hadden tijdens het zonnige weekend andere plannen. Daar staat tegenover dat Prévot met een toptransfer kon uitpakken, in de figuur van de Brusselse farma-ondernemer Yvan Verougstraete (foto).

‘Een gewezen manager van het jaar’, zegt Martin Buxant, politiek journalist bij nieuwszender LN24. ‘Je zou hem de Marc Coucke van Franstalig België kunnen noemen. Het is opvallend dat zo iemand voor Les Engagés kiest om zijn politieke ambities waar te maken. De partij doet het belabberd in de peilingen. In Wallonië scheren ze nog rond de 9 à 10 procent, maar in Brussel halen ze de kiesdrempel niet eens meer. Toch blaakt Verougstraete van de ambitie. Hij zou zich kandidaat stellen voor het vicevoorzitterschap en droomt al hardop van een ministerpost.’

Yvan Verougstraete, de Franstalige Marc Coucke, lonkt naar een ministerpost.

Buxant is skeptisch over de slaagkansen. ‘De partij heeft een profileringsprobleem’, zegt hij. ‘Net zoals de CD&V is het onduidelijk waar Les Engagés precies voor staan. Ecologie, sociaal-economische thema’s, opkomen voor sociaal zwakkeren, het zijn allemaal domeinen waar andere partijen het marktleiderschap claimen. Oké, ze kunnen zich als gezinspartij opwerpen, maar daarmee win je geen verkiezingen. Eerlijk gezegd, ook na die twee jaar brainstormen zie ik de raison d’être niet. Vergeet ook niet dat Les Engagés in het centrum tegen Défi moeten opboksen. Inhoudelijk is het verschil flinterdun, alleen zet Défi sterk in op laïciteit terwijl Les Engagés nog altijd wortels hebben in het christelijke middenveld. Défi heeft als verdediger van de francofonie echter meer smoel. Het wordt erg moeilijk voor Les Engagés, vooral in Brussel’.

Parallellen met de malaise bij de CD&V liggen voor de hand. Zusterpartijen zijn het al lang niet meer. Iedereen herinnert zich de hoogoplopende spanningen tussen Joëlle ‘Madame Non’ Milquet en Yves Leterme tijdens de formatiebesprekingen in 2007. Toch ziet Buxant een verband. ‘We maken de implosie mee van de Belgische christendemocratie’, zegt hij. ‘Historisch, als je bedenkt dat die stroming na de oorlog gedurende drie decennia de spil van ons politieke landschap vormde’. Zoals alles in dit land zal ook die neergang asymmetrisch verlopen. ‘De CD&V heeft met 107 burgemeesters nog altijd een sterke lokale verankering’, zegt Buxant. ‘Daar kunnen Les Engagés niet op terugvallen. Alleen in de provincie Luxemburg werpen ze nog gewicht in de schaal. Ze staan er nog slechter voor dan de CD&V’.