‘Lerarenbonus’ geeft beginnende leerkrachten vrijstelling om lerarenopleiding te volgen

Zijinstromers en andere beginnende leerkrachten zullen vanaf volgend schooljaar met volledig behoud van loon tot 3 uur per week kunnen worden vrijgesteld om een lerarenopleiding te volgen. Met die “lerarenbonus” wil minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het lerarentekort aanpakken.

Zijinstromers kunnen tegenwoordig anciënniteit meenemen als ze de overstap maken naar het onderwijs. Voor 20 knelpuntvakken en 2 knelpuntambten is tot 10 jaar anciënniteit voorzien, voor sommige praktijkvakken kan tot 20 jaar anciënniteit meegenomen worden.

Ook kunnen zijinstromers én alle jongeren die een diploma hoger onderwijs behaald hebben (bachelor of master) meteen voor de klas gaan staan, terwijl ze tegelijkertijd een lerarenopleiding volgen om een pedagogisch bekwaamheidsbewijs te halen.

drie uur per week verlof

Voor al die beginnende leerkrachten – zijinstromers en anderen – die nog geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben, voert Weyts nu de lerarenbonus in. Zij zullen vanaf volgend schooljaar met volledig behoud van loon tot 3 uur per week verlof kunnen krijgen voor hun lerarenopleiding. Ze zullen die uren ook kunnen opsparen en bundelen in bepaalde (examen)periodes, wanneer die het meeste nodig zijn. Ze zullen daarover dan binnen de school afspraken kunnen maken.

De maatregel past in de strijd tegen het lerarentekort, zegt Weyts. “Met de lerarenbonus leggen we onze zijinstromers en andere beginnende leerkrachten beter in de watten. Zij verdienen de tijd en de ruimte om hun lerarenopleiding af te werken, terwijl ze al geld verdienen als leerkracht. We zorgen er trouwens ook voor dat die lerarenopleidingen nog meer flexibel en praktijkgericht worden, op maat van de zijinstromers.”

Voor de uren van het educatief verlof hebben scholen recht op een vervanger, die net als de bonus zelf door de Vlaamse overheid zal worden betaald. Op kruissnelheid wordt de kostprijs van het nieuwe systeem op 4 à 5 miljoen euro per jaar geraamd.