De leerkrachten Spaans in het gemeenschapsonderwijs (GO! ) zijn niet te spreken over de details die bekendraken over de nieuwe leerplannen in de tweede en derde graad secundair. Opvallend voor de taalrichtingen: Duits wordt een verplicht vak voor alle leerlingen vanaf de tweede graad. Over Spaans wordt met geen woord meer gerept in de leerplannen van het GO!

Dat schrijft De Standaard.

'Dat staat in schril contrast met de huidige situatie', zegt Kim Debremaeker, van het atheneum Campus Fenix Grimbergen. In taalrichtingen kunnen leerlingen in de derde graad als vierde taal kiezen tussen drie uur Duits of drie uur Spaans. 'Spaans is veruit de populairste keuze', zegt ze.

Dat het uitgebreide taalvak binnenkort wegvalt, is onbegrijpelijk, schrijven de leerkrachten in een brief aan het GO! en minister van Onderwijs Ben Weyts. Spaans is volgens de leerkrachten en directies een aantrekkingspool voor leerlingen.

'Uur volstaat niet'

Het GO! benadrukt in een reactie dat Spaans niet per se hoeft te verdwijnen. 'Er is nog vrije ruimte die scholen zelf kunnen invullen met een vak zoals Spaans, met name in de richtingen waar talen belangrijk zijn.'

Maar de leerkrachten zijn kritisch. 'In één uurtje kun je geen taal leren", zegt Debremaeker. De nieuwe eindtermen, die de basis vormen voor de leerplannen, zijn op dit ogenblik nog niet afgeklopt. De onderwijsverstrekkers zoeken momenteel samen met minister Weyts naar een compromis. De kans lijkt echter klein dat er nog veel zal veranderen.

