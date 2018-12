'Léon Stynen was een architect met een visie die verder ging dan het loutere bouwen'

Wie Antwerpen binnen rijdt vanuit Boom ziet aan de Van Rijswijcklaan links het torengebouw van de vroegere BP (1960) en rechts de campus van het Conservatorium, deSingel (1960). Het zijn iconische gebouwen van de Antwerpse architect Léon Stynen (1899-1990). Beiden in hetzelfde jaar gebouwd contrasteren ze omdat het ene een gewaagde oefening is van hangende hoogbouw en het andere een voorbeeld van integratie in het stedelijk landschap, een laagbouw met een hoog gedeelte voor de noodzakelijke toneeltoren.

