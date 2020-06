Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT, ontkent dat er sprake is van politieke inmenging in het programma "De ideale wereld" via de raad van bestuur.

Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT, ontkent dat er sprake is van politieke inmenging in het programma 'De ideale wereld' via de raad van bestuur. 'We hebben die passage bekeken en samen met het productiehuis geoordeeld dat het inderdaad ongepast was. We zouden exact hetzelfde gedaan hebben als die opmerking er kwam van iemand uit een andere partij of iemand die niet in de raad van bestuur zit', zegt Hellemans op vrt.nws in een reactie op de berichtgeving van De Standaard.

In de uitzending van 'De ideale wereld' van 30 april vroeg comedian Geert Hoste bij wijze van grap : 'Hoe begroeten Vlaams Belangers elkaar als hun gezicht bedekt is door een mondmasker? ', waarna Hoste een Hitlergroet uitbracht.

Dat viel in slechte aarde bij Jan Huijbrechts, die voor Vlaams Belang in de raad van bestuur van de VRT zit. Hij contacteerde op 4 mei de VRT-top en kreeg diezelfde dag nog excuses.

Dat schrijft De Standaard en wordt bevestigd door Leo Hellemans aan vrt.nws. Het bewuste fragment werd nadien uit de uitzending geknipt en is niet meer terug te vinden op VRT NU. 'Iemand heeft ons gewezen op een pijnlijk fragment, we hebben die passage bekeken en samen met het productiehuis geoordeeld dat het inderdaad ongepast was', zegt Hellemans op de website van de openbare omroep. 'Het maakt niet uit wie de vraag of klacht heeft ingediend. We zouden exact hetzelfde gedaan hebben als die opmerking er kwam van iemand uit een andere partij of iemand die niet in de raad van bestuur zit.'

VRT biedt Vlaams Belang excuses aan voor Hitlergroet

Volgens De Standaard kwamen de excuses er op vraag van Vlaams Belang. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zegt op Twitter dat hij nooit om excuses heeft gevraag. De krant citeert voor de berichtgeving uit mailverkeer tussen de leden van de raad van bestuur. Olivier Goris, programmadirecteur van Eén en Canvas, bood zijn excuses ervoor aan aan de voltallige raad.

De mails tonen politieke inmenging in een programma via de raad van bestuur, aldus de krant. Nochtans heeft die raad volgens zijn statuten alleen strategische bevoegdheden.

Jan Jaap van der Wal, presentator van 'De ideale wereld', heeft zelf in overleg met Hoste en productiehuis Woestijnvis beslist de passage te schrappen. 'Zij zagen het als aanstootgevend, ik niet, maar in diepe coronatijd hadden we geen zin om de discussie aan te gaan', zegt hij. Hij benadrukt dat het wegknippen van de passage voor hem 'geen verontschuldiging' inhoudt.

Groen spreekt van 'gevaarlijk precedent' bij VRT

Dat de VRT beslist heeft een fragment uit De Ideale Wereld te knippen na kritiek van Vlaams Belang in de raad van bestuur, is volgens Groen 'een gevaarlijk precedent'. Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Media in het Vlaams Parlement, wil de VRT vandaag/donderdag nog over de kwestie bevragen.

'Via de raad van bestuur werd er blijkbaar ingemengd. Er werd politieke druk uitgeoefend waar dan de voorzitter van de raad van bestuur op inging. Dat is het grootste probleem', zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. Volgens haar heeft de VRT eigen deontologische codes om met dergelijke klachten om te gaan. 'Dat moet gebeuren via de ombudsman die het dan binnenshuis verder aankaart. Inmenging via de raad van bestuur en bijgevolg via politiek staat haaks op die deontologische code', aldus Meuleman.

'De raad van bestuur moet zich niet bemoeien met de inhoud van programma', zegt ze. Dat er op die manier geknipt wordt in een VRT-programma komt volgens Meuleman 'dicht bij wat censuur kan zijn'. Meuleman noemt de houding van Vlaams Belang ook 'hypocriet'.

'Gisteren (woensdag) liet het Vlaams Belang het parlement zich nog buigen over mediacensuur. De partij stelde zich vragen bij het offline halen van Little Britain en Gone With the Wind. Ze spraken van politieke druk. Nu blijkt dat ze zelf zonder schaamte VRT vragen om stukjes televisie weg te knippen. Dit is bijzonder hypocriet', aldus Meuleman.

Open VLD: 'Fundamenteel probleem met inhoudelijke politieke inmenging'

Als de VRT effectief inhoudelijk heeft ingegrepen in een programma op verzoek van een raadslid van een politieke partij, dan heeft Open Vld daar een 'fundamenteel probleem' mee. Dat zegt Open Vld-parlementslid Stephanie D'Hose in een reactie op de beslissing van de VRT om een passage uit 'De Ideale Wereld' te schrappen na kritiek van een raadslid van Vlaams Belang.

'Ik stel me hier grote vragen bij', zegt Vlaams parlementslid Stephanie D'Hose. Zij verwijst naar het feit dat Vlaams Belang gisteren/woensdag in de plenaire zelf een resolutie heeft ingediend tegen mediacensuur en het maximaal vrijwaren van ideologische diversiteit. 'Het is dan ook zeer cynisch om de dag erna te moeten lezen dat op vraag van diezelfde partij een VRT-programma aangepast diende te worden, nota bene via een vraag die per mail vanuit de raad van bestuur vertrok', merkt D'Hose op.

Als de VRT effectief heeft ingegrepen op verzoek van het VB-raadslid, heeft Open Vld daar volgens D'Hose 'een fundamenteel probleem' mee. (

Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT, ontkent dat er sprake is van politieke inmenging in het programma 'De ideale wereld' via de raad van bestuur. 'We hebben die passage bekeken en samen met het productiehuis geoordeeld dat het inderdaad ongepast was. We zouden exact hetzelfde gedaan hebben als die opmerking er kwam van iemand uit een andere partij of iemand die niet in de raad van bestuur zit', zegt Hellemans op vrt.nws in een reactie op de berichtgeving van De Standaard.In de uitzending van 'De ideale wereld' van 30 april vroeg comedian Geert Hoste bij wijze van grap : 'Hoe begroeten Vlaams Belangers elkaar als hun gezicht bedekt is door een mondmasker? ', waarna Hoste een Hitlergroet uitbracht. Dat viel in slechte aarde bij Jan Huijbrechts, die voor Vlaams Belang in de raad van bestuur van de VRT zit. Hij contacteerde op 4 mei de VRT-top en kreeg diezelfde dag nog excuses. Dat schrijft De Standaard en wordt bevestigd door Leo Hellemans aan vrt.nws. Het bewuste fragment werd nadien uit de uitzending geknipt en is niet meer terug te vinden op VRT NU. 'Iemand heeft ons gewezen op een pijnlijk fragment, we hebben die passage bekeken en samen met het productiehuis geoordeeld dat het inderdaad ongepast was', zegt Hellemans op de website van de openbare omroep. 'Het maakt niet uit wie de vraag of klacht heeft ingediend. We zouden exact hetzelfde gedaan hebben als die opmerking er kwam van iemand uit een andere partij of iemand die niet in de raad van bestuur zit.' Volgens De Standaard kwamen de excuses er op vraag van Vlaams Belang. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zegt op Twitter dat hij nooit om excuses heeft gevraag. De krant citeert voor de berichtgeving uit mailverkeer tussen de leden van de raad van bestuur. Olivier Goris, programmadirecteur van Eén en Canvas, bood zijn excuses ervoor aan aan de voltallige raad. De mails tonen politieke inmenging in een programma via de raad van bestuur, aldus de krant. Nochtans heeft die raad volgens zijn statuten alleen strategische bevoegdheden. Jan Jaap van der Wal, presentator van 'De ideale wereld', heeft zelf in overleg met Hoste en productiehuis Woestijnvis beslist de passage te schrappen. 'Zij zagen het als aanstootgevend, ik niet, maar in diepe coronatijd hadden we geen zin om de discussie aan te gaan', zegt hij. Hij benadrukt dat het wegknippen van de passage voor hem 'geen verontschuldiging' inhoudt. Dat de VRT beslist heeft een fragment uit De Ideale Wereld te knippen na kritiek van Vlaams Belang in de raad van bestuur, is volgens Groen 'een gevaarlijk precedent'. Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Media in het Vlaams Parlement, wil de VRT vandaag/donderdag nog over de kwestie bevragen. 'Via de raad van bestuur werd er blijkbaar ingemengd. Er werd politieke druk uitgeoefend waar dan de voorzitter van de raad van bestuur op inging. Dat is het grootste probleem', zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. Volgens haar heeft de VRT eigen deontologische codes om met dergelijke klachten om te gaan. 'Dat moet gebeuren via de ombudsman die het dan binnenshuis verder aankaart. Inmenging via de raad van bestuur en bijgevolg via politiek staat haaks op die deontologische code', aldus Meuleman. 'De raad van bestuur moet zich niet bemoeien met de inhoud van programma', zegt ze. Dat er op die manier geknipt wordt in een VRT-programma komt volgens Meuleman 'dicht bij wat censuur kan zijn'. Meuleman noemt de houding van Vlaams Belang ook 'hypocriet'. 'Gisteren (woensdag) liet het Vlaams Belang het parlement zich nog buigen over mediacensuur. De partij stelde zich vragen bij het offline halen van Little Britain en Gone With the Wind. Ze spraken van politieke druk. Nu blijkt dat ze zelf zonder schaamte VRT vragen om stukjes televisie weg te knippen. Dit is bijzonder hypocriet', aldus Meuleman.Open VLD: 'Fundamenteel probleem met inhoudelijke politieke inmenging' Als de VRT effectief inhoudelijk heeft ingegrepen in een programma op verzoek van een raadslid van een politieke partij, dan heeft Open Vld daar een 'fundamenteel probleem' mee. Dat zegt Open Vld-parlementslid Stephanie D'Hose in een reactie op de beslissing van de VRT om een passage uit 'De Ideale Wereld' te schrappen na kritiek van een raadslid van Vlaams Belang. 'Ik stel me hier grote vragen bij', zegt Vlaams parlementslid Stephanie D'Hose. Zij verwijst naar het feit dat Vlaams Belang gisteren/woensdag in de plenaire zelf een resolutie heeft ingediend tegen mediacensuur en het maximaal vrijwaren van ideologische diversiteit. 'Het is dan ook zeer cynisch om de dag erna te moeten lezen dat op vraag van diezelfde partij een VRT-programma aangepast diende te worden, nota bene via een vraag die per mail vanuit de raad van bestuur vertrok', merkt D'Hose op. Als de VRT effectief heeft ingegrepen op verzoek van het VB-raadslid, heeft Open Vld daar volgens D'Hose 'een fundamenteel probleem' mee. (