Er is een nieuwe patiënt opgenomen in het ziekenhuis met legionellabesmetting in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het totale aantal bevestigde patiënten staat daarmee op 19. Maandag overleed een eerste patiënt in het Universitair Ziekenhuis Gent en woensdagavond meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid een tweede dodelijk slachtoffer. Het gaat om een man uit de Gentse deelgemeente Ledeberg die in de nacht van donderdag op vrijdag opgenomen werd in het Gentse ziekenhuis Jan Palfijn. Zijn toestand is stabiel en hij ligt niet op intensieve zorgen.

'De patiënt moet nog dieper bevraagd worden, maar we rekenen hem als 19e patiënt in de uitbraak rond regio Evergem. Dit bevestigt dus onze verwachting dat er nog patiënten zullen bijkomen in deze uitbraak', zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De eerste ziekteklachten bij de man zijn begonnen op 13 mei.

Bij de 18e patiënt was dat ook het geval, en dat wijst er volgens het agentschap op dat de bron van de besmetting meerdere dagen actief geweest is. De eerste patiënten kregen de eerste klachten in de periode van 29 april tot 6 mei en de tweede groep tussen 7 en 10 mei. De incubatietijd van legionella is maximaal 19 dagen, maar meestal tussen 2 en 10 dagen.

'De mogelijkheid blijft bestaan dat de bron nog actief is, al is dat niet zeker', zegt het agentschap, dat stelt dat de laatste patiënt ook tot maximaal 19 dagen terug besmet geraakt kan zijn.