Legerchef Michel Hofman pleit er woensdag voor om in de lopende begrotingsbesprekingen Defensie niet uit het oog te verliezen.

De buitenlandse inzet van onze militairen is de jongsten maanden ernstig afgebouwd. Operatie Resolute Support in Afghanistan is al sinds de lente afgelopen en eind augustus eindigde ook de evacuatiemissie uit dat land. Ook uit Jordanië en Mali werden onze militairen voor een groot deel teruggetrokken.

Maar tegelijk heeft Defensie de handen vol met de bijstand die wordt geboden in de strijd tegen het coronavirus, met de nasleep van de overstromingen van afgelopen zomer, met de beveiliging van de nucleaire sites en met de hulp aan de federale politie, gaf Michel Hofman woensdag aan.

Deze periode met minder buitenlandse missies kan volgens hem erg nuttig zijn om in te zetten op opleiding. Het leger rekruteert momenteel immers elk jaar 2.500 jongeren.

De legerchef noemde de uitsluiting van het fregat Leopold I uit een NAVO-oefening als voorbeeld van de huidige beperkte ervaring. Ons leger is op dit moment niet zo robuust als vroeger, gaf Hofman aan, terwijl de verwachtingen van de NAVO wel blijven toenemen.

Hij is wel tevreden met het voornemen van de regering om het beroep op te waarderen, maar het gaat om meer dan loon, waarschuwde de chef. Net zo belangrijk is het verbeteren van de levenskwaliteit en de investering in infrastructuur.

De huidige begrotingsbesprekingen vormen volgens hem een risico dat Defensie opnieuw als pasmunt zal worden gebruikt. De Vivaldi-partijen kwamen eerder overeen om de uitgaven voor het leger op te trekken tot 1,24 procent van het bnp in 2024, tegenover 1,12 procent momenteel, bracht hij in herinnering.

