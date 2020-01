Het Belgische leger krijgt de laatste jaren zoveel meer cyberaanvallen en -incidenten te verduren dat het volgens minister van Defensie Philippe Goffin (MR) onmogelijk is elke infiltratie af te weren. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

'Defensie stelt de jongste jaren een duidelijke verhoging van het aantal cyberincidenten vast. Een steeds groter aantal incidenten vereist de tussenkomst van het gespecialiseerde cyberdepartement van Defensie.'

Dat stelt Goffin op vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman. Hoeveel cyberincidenten Defensie al moest afweren of ontdekt heeft, wil de minister niet zeggen. 'Alle netwerken wereldwijd, ook die in België, met inbegrip van de militaire, worden continu geconfronteerd met cyberincidenten. De dreiging bestaat in veel vormen, variërend van klassieke niet-doelgerichte spammails en virussen tot doelgerichte Distributed Denial of Service en Advanced Persistent Threats.'

Ontdekken wie schuilgaat achter de cyberaanvallen op ons leger blijkt al evenmin een sinecure. Toch leverde Defensie al belangrijke inspanningen, benadrukt de minister. Midden vorig jaar werd een nieuwe cyberstrategie gepubliceerd om de militaire communicatie beter te beschermen, de cyberhygiëne van de militairen te vergroten en beter te reageren op elk cyberincident.

