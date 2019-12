Leger grijpt terug naar professionele wachten in twaalf kazernes

De generale staf van het leger heeft beslist voorlopig opnieuw een beroep te doen op "professionele wachten" in twaalf kazernes. In totaal gaat het om meer dan 400 militairen die zich van bewakingstaken zullen kwijten. Aanleiding is de vertraging die de toewijzing van de contracten voor de outsourcing van de bewaking heeft opgelopen.

Een op de drie militaire kazernes moet sluiten en er moet zwaar gesnoeid worden in de militaire scholen, het legermuseum en het militair hospitaal. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de top van Defensie dat is uitgelekt. Minister Steven Vandeput (N-VA) is niet te spreken over dat lek en benadrukt dat het voorlopige plannen zijn. Maar het staat wel