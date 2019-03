'Lees ik wel genoeg tussen de regels als ik naar het theater ga?'

'Doe ik wel genoeg mijn best tijdens een toneelvoorstelling?', vraagt columnist Peter Casteels zich af.

Terwijl Yves Petry zijn kritiek op literaire recensenten nog verwerkt in zijn romans - in De Geesten zijn de twee hoofdpersonages vernoemd naar de twee critici aan wie hij de grootste hekel heeft - trekt Annelies Verbeke eenvoudigweg naar Facebook om haar rekeningen te vereffenen. In Humo kreeg haar nieuwe novelle, Deserteren, maar anderhalve ster in een weliswaar piepkleine recensie waarin, aldus Verbeke, 'de jonge Giuseppe Minervini (gmi) op pompeuze wijze het eigen onvermogen begrijpend te lezen etaleert. Blijkbaar doet hij dat con...