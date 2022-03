Private bijlessen boomen. Het is een wereldwijde trend die zich ook in Vlaanderen laat voelen, zo bevestigen experts, de onderwijskoepels en de bijleskantoren zelf.

Liefst vier op de tien leerkrachten in het middelbaar hebben al leerlingen doorverwezen naar de private markt, schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen dinsdag.

Grote groepen leerlingen hebben door de lockdowns en het afstandsonderwijs een leerachterstand opgelopen die sommige ouders nu wanhopig proberen goed te maken met bijlessen. Door het lerarentekort missen leerlingen grote brokken leerstof. Verhalen van scholieren die maanden achtereen verstoken blijven van vakken als Frans of wiskunde zijn geen uitzondering meer. 'We geraken stilletjesaan in een negatieve spiraal die tot meer bijlessen leidt', zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'Als er onvoldoende lestijd is geweest voor bepaalde vakken, dan springen anderen in dat gat. Een kwalijke evolutie.'

De private bijlessen zijn al in die mate ingeburgerd in Vlaanderen dat leerkrachten er actief naar doorverwijzen. 'Een enorm maatschappelijk probleem', vindt Stefan Grielens, algemeen directeur van de vrije CLB's. 'Dat is eigenlijk toegeven dat het aanbod op school niet volstaat. Als het de logica wordt dat je voor extra uitleg buiten het onderwijs terecht moet, dan ontstaat een kloof tussen wie het wel en wie het niet kan betalen. Terwijl het eigenlijk de taak is van scholen om achterstanden weg te werken.'

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt dat we nooit kunnen voorkomen dat sommige ouders voor bijlessen kiezen. 'Wij willen wel voorkomen dat ze ervoor moeten kiezen. Het aanbod op school moet altijd voldoende zijn om leerlingen de leerdoelen te laten halen. Daarvoor trekken we fors extra middelen uit. Zo werd in aanloop naar het nieuwe Leersteundecreet meer dan 50 miljoen extra vrijgemaakt, onder meer voor bijkomende leerlingenondersteuning.'

