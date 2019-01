Leden van Groen stemmen voor 'strategische plaatsen' op de lijst

De Vilvoordse deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors zal de Kamerlijst trekken in Vlaams-Brabant, terwijl Barbara Creemers bovenaan de Limburgse Kamerlijst komt. Eerder werd Hind Salhane nog getipt voor die plaats.

De leden van Groen stemden zaterdag in alle provincies over de 'strategische plaatsen' op de lijsten voor de verkiezingen van 26 mei. In Antwerpen stonden Meyrem Almaci (Vlaams) en Kristof Calvo (federaal) buiten kijf, Oost-Vlaamse certitudes zijn Bjorn Rzoska (Vlaams) en Stefaan Van Hecke (federaal). Intussen bevestigden de leden in West-Vlaanderen ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout (Vlaams) als tweede lijsttrekker naast Wouter De Vriendt (federaal). In Limburg krijgt Johan Daenen (Vlaams) nu dus Creemers als federale evenknie.

Vlaams parlementslid An Moerenhout trekt de Vlaamse lijst in Vlaams-Brabant. In Brussel zijn de stemmen nog niet geteld. Ook meer details over de andere 'strategische plaatsen' volgen nog.

Antwerpse lijsttrekkers Almaci en Calvo willen 'politieke ommekeer' realiseren

De Antwerpse Groen-leden hebben partijvoorzitster Meyrem Almaci en Kamerfractieleider Kristof Calvo gekozen als lijsttrekkers voor respectievelijk de Vlaamse en federale verkiezingen op 26 mei. Oud-voorzitter Wouter Van Besien duwt de Vlaamse lijst. Nieuwkomers Bogdan Vandenberghe, gedurende bijna vijftien jaar directeur van 11.11.11, en Staf Pelckmans, directeur van cultuurhuis De Warande in Turnhout, krijgen de derde plaats op respectievelijk de federale en de Vlaamse lijst.

'We staan vandaag op een kruispunt. Met Groen willen we een megafoon zetten op al die mensen die zich laten horen voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Zowel federaal als Vlaams is een ommekeer van het beleid nodig. Er is dringend nood aan een klimaatregering met een sociaal hart', zegt Vlaams lijsttrekster Meyrem Almaci.

Huidig Vlaams parlementslid Imade Annouri staat op tweede plaats op de Vlaamse lijst. Op drie staat nieuwkomer Staf Pelckmans, die jarenlang cultuurhuis De Warande in Turnhout leidde. Voormalig Edegems schepen Goedele Van der Spiegel staat op plaats 4, Mechels gemeenteraadslid Tine Van den Brande op plaats 5 en Erkan Öztürk, districtsraadslid bij sp.a-Groen in Berchem, versterkt de groene Vlaamse lijst op plaats 6. Antwerps kopstuk Wouter Van Besien duwt de lijst. Hij haalde in oktober de beste score ooit voor Groen in Antwerpen en gooit zijn ervaring en electorale kracht opnieuw in de schaal.

Federaal oppositieleider Kristof Calvo voert voor de eerste keer de federale lijst aan. 'De voorbije jaren hebben we als Groenen in de Kamer het voortouw genomen. Als Ecolo en Groen samen de grootste fractie worden in de Kamer, is er veel mogelijk. Dit land en de federale politiek hebben nood aan bruggenbouwers met ambitie. Ecolo en Groen kunnen die rol opnemen', zegt Calvo.

Op de tweede plaats staat Kim Buyst uit het Kempense Ravels. Nieuwkomer Bogdan Vandenberghe, gedurende bijna 15 jaar 11.11.11-directeur, krijgt een prominente plek en staat op plaats 3. Op de vierde plaats staat Rina Rabau, huidig Mechels gemeente- en provincieraadslid. Lijstduwer is Ingrid Pira.

De Vriendt en Vaneeckhout trekken West-Vlaamse lijsten

Jeremie Vaneeckhout trekt als West-Vlaamse lijsttrekker voor Groen naar de Vlaamse verkiezingen, Wouter De Vriendt doet hetzelfde voor de federale verkiezingslijst. Dat hebben de leden van Groen zaterdag beslist in Roeselare.

Jeremie Vaneeckhout is een enigszins verrassende naam als lijsttrekker. De 33-jarige Anzegemnaar is op dit moment ondervoorzitter van de partij en schepen in zijn thuisgemeente. De lijsttrekker bij de vorige Vlaamse verkiezingen, Bart Caron, gaat nu de lijst duwen. Hij wil naar eigen zeggen ruimte geven aan jonge, nieuwe kandidaten. Zoals Jeremie Vaneeckhout dus. De tweede plaats op de Vlaamse lijst gaat naar Belinda Torres-Leclerq uit Oostende, Kortrijkzaan David Wemel staat op plaats drie.

Voor de Kamerlijst kozen de leden van Groen net als vijf jaar geleden voor Wouter De Vriendt als lijsttrekker. Het Kamerlid werkte de laatste vijf jaar actief rond de thema's buitenlandse zaken, asiel en migratie. De Ieperse Shari Platteeuw krijgt plaats twee op de federale lijst, Balder Clarys uit Izegem staat op de derde plaats. Lijstduwer wordt Charlotte Storme uit Brugge.