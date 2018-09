Lataire keert terug als hoofdredacteur VTM Nieuws

Na onrust op de VTM-nieuwsredactie was vorige week de samenwerking beëindigd met Lataire en met directeur Nieuws Kris Hoflack. Maar na 'een constructieve dialoog' is beslist Lataire zijn functie terug te geven. VTM Nieuws zal nu door een duo geleid worden, want An Goovaerts, die vorige week tot hoofdredacteur werd benoemd, blijft op die post. Zij was voorheen hoofdredacteur van de krant De Morgen.

Vakbondsbronnen zeiden vorige week dat er grote onvrede was op de nieuwsredactie omdat naast Hoflack ook Lataire was moeten opstappen. Nieuwsanker Freek Braeckman opende toen het nieuws met de aankondiging dat 'het overgrote deel van de redactie van VTM Nieuws het fundamenteel oneens is met de manier waarop de directie de herschikking aanpakt van de hoofdredactie'.

'Een onwaarschijnlijke opeenstapeling van gebeurtenissen heeft er vorige week voor gezorgd dat we oog in oog kwamen te staan met een onmogelijke situatie op onze nieuwsvloer en in ons bedrijf. Met de informatie die er toen voorhanden was, moest er snel en kordaat ingegrepen worden', zeggen Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx, CEO's ad interim, in een persbericht. 'Een beslissing terugdraaien en de pijnlijke situatie van vorige week opzijzetten, doe je niet zomaar. We zijn dan ook heel blij dat Nicholas en An de uitdagingen vanaf nu samen gaan aanpakken.'

'De laatste dagen is er heel veel gebeurd. We hebben in alle openheid gesprekken gevoerd en draaien nu een bladzijde om', voegt Lataire daaraan toe.