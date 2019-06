Nicholas Lataire wordt de nieuwe adjunct-directeur van News City, de samenwerking tussen de nieuwsredacties van HLN, VTM NIEUWS en magazines na de samensmelting van Medialaan en De Persgroep. Klaus Van Isacker wordt de nieuwe hoofdredacteur van VTM NIEUWS. Dat heeft DPG Media België donderdag bekendgemaakt.

Drie maanden voor de verhuis naar hun nieuwe gebouw in Antwerpen wordt duidelijk hoe News City zal aangestuurd worden. Paul Daenen, directeur News City, zal samen met managing editor Kurt Minnen en de nieuwe adjunct-directeur Nicholas Lataire News City gaan leiden. 'Samen met het hoofdredactieteam zullen zij de grootste nieuwsredactie van Vlaanderen vorm geven', luidt het in een persbericht van DPG Media.

Klaus Van Isacker, huidig hoofdredacteur magazines binnen News City, schuift door naar VTM NIEUWS waar hij Nicholas Lataire en An Goovaerts als hoofdredacteur opvolgt. Samen met Dimitri Antonissen (HLN digitaal), Frank Depoorter (Het Laatste Nieuws), An Meskens (magazines/showbizz), Frederik De Swaef (regio) en Geert Dewaele (video) vormt hij het hoofdredactieteam van News City. An Goovaerts wordt 'Head of Projects' binnen DPG Media. De nieuwe leiding zal vanaf de zomer aan de slag gaan.

Nicholas Lataire bouwde als hoofdredacteur 10 jaar lang aan VTM NIEUWS en wordt nu dus adjunct-directeur News City. Hij wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende merken. Dagelijks zal hij met de hoofdredacteurs inhoudelijke keuzes maken en ervoor zorgen dat deze optimaal worden uitgespeeld op de verschillende platformen. Ook langetermijnprojecten zullen door Lataire aangestuurd en uitgebouwd worden. Lataire: 'Dit is een unieke kans om met het vele talent dat we in huis hebben onderscheidende journalistiek te brengen in tekst, video en audio. Bij VTM NIEUWS kon ik al met een talentvolle ploeg het verschil maken in Vlaanderen met een kwaliteitsvol en wervend nieuws. Ik heb er veel zin in om dat nu samen met àlle collega's van News City te doen.'

Klaus Van Isacker verlaat de magazines na 2 jaar en volgt Nicholas Lataire en An Goovaerts als hoofdredacteur van VTM NIEUWS op. Hij keert terug naar bekend terrein want was in de periode 1995-2005 al hoofdredacteur en directeur Informatie bij VTM NIEUWS. 'VTM Nieuws is in bloedvorm, dat heeft de redactie onder leiding van An en Nicholas onder meer bewezen op verkiezingszondag. Dit topteam mogen leiden, is niets minder dan een eer', zegt Van Isacker.

Paul Daenen, directeur News City: 'Antwerpen staat symbool voor een gloednieuw verhaal. Met News City hebben we de manier waarop nieuws zo snel en zo goed mogelijk tot bij de consument wordt gebracht, heruitgevonden. De voorbije maanden hebben we meer dan eens bewezen tot wat al dat talent binnen News City in staat is. Als al de redacties straks gaan samenzitten, schakelt de nieuwsmachine nog enkele versnellingen hoger.'