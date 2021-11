De uitstoot van de landbouwsector blijft voorlopig de spelbreker in het Vlaamse klimaatoverleg.

N-VA en Open Vld hebben naar eigen aanvoelen al een reeks maatregelen op tafel gelegd in hun eigen bevoegdheden en verwachten een tegemoetkoming van CD&V, dat landbouw beheert. 'Wij hebben in al onze bevoegdheden verschillende maatregelen op tafel gelegd', zegt CD&V-viceminister-president Hilde Crevits in een reactie.

De Vlaamse ministers gingen woensdagmiddag uit elkaar zonder akkoord. In de namiddag werden de voorliggende maatregelen becijferd door de kabinetten en donderdagochtend om 8 uur komt de regering opnieuw samen, digitaal weliswaar.

Over sommige zaken bestaat wel al overeenstemming, hoewel ze nog niet zijn afgeklopt. Zo zouden bouwers die nog met aardgas willen verwarmen vanaf 2023 hun toevlucht moeten nemen tot een hybride warmtepomp, die deels op gas en deels op elektriciteit werkt. Vanaf 2027 of 2028 zou het dan verboden worden om nog aardgas te leggen in een nieuwe woning. In de jaren daarvoor zou de elektriciteitsfactuur worden gedrukt met een taxshift.

Vanaf 2023 zou er een renovatieplicht komen bij bestaande woningen die van eigenaar wisselen. Huurwoningen zouden vanaf 2025 aan strengere normen moeten voldoen.

Het verbod op de verkoop van nieuwe wagens op fossiele brandstoffen zou er niet in 2027 komen zoals aanvankelijk voorgesteld, maar afhankelijk van de bron in 2029 of 2030.

