Toon ons uw koelkast en we zeggen u wie u bent. Een groentevak vol bier? Japanse rijstwijn? Lasagna uit het budgetwarenhuis? Dat sociaal-economische profiel komt er zo aan. Drie studenten fotografie gingen op onderzoek uit.

Wat eet de Belg? Vorige week zocht Knack het antwoord onder meer in onderzoeken en statistieken, deze week is het tijd voor het echte werk: we trekken gewoon de koelkast open. Flor Maesen, Martha T'Hooft en Tim Theo Deceuninck, drie studenten fotografie aan het KASK in Gent, trokken door het land en troffen de Belg in al zijn basale eerlijkheid. Van een schap vol sauzen tot een hand tussen de groenten: de koelkasten uit de foto's barsten van de verhalen. Ze dagen u bijvoorbeeld uit te ontdekken waar er een kat woont, en wie af te rekenen heeft met hooikoorts.

De regels waren duidelijk: het bezoek moest onaangekondigd gebeuren op een weekdag, en de eigenaars mochten niets opruimen voordat de foto werd genomen. Aan de beelden werd niet gemorreld.

Bekijk de hele fotoreportage hier.

Naast de foto's krijgt u nog enkele aanwijzingen over de eigenaars van de koelkasten. We vroegen hun onder meer naar hun inkomen, hoeveel ze wekelijks uitgeven aan eten, waar ze op letten wanneer ze inkopen doen, en of ze vaak vervallen voedsel moeten weggooien. Wetenschappelijke conclusies zult u er niet uit kunnen trekken, menselijke des te meer.

De koelkast van een gezin van drie personen