De actie van Kom op tegen Kanker en Eén, waarbij aan de Vlamingen werd gevraagd om een lampion te kopen en die op te dragen aan een dierbare, heeft 308.050 euro opgebracht.

De opbrengst van de actie gaat naar zorginitiatieven voor kankerpatiënten en hun naasten, meldt Kom op tegen Kanker zaterdagavond.

De campagne ging op maandag 8 november van start en liep tot en met zaterdag. In totaal werden er 12.322 lampionnen gekocht en opgedragen aan een dierbaar iemand. Ook meerdere gemeenten en bedrijven steunden de Lichtpuntjes-actie. Een lampion kostte 25 euro.

Met de netto-opbrengst van de Lichtpuntjes-actie kan Kom op tegen Kanker kankerpatiënten en hun naasten ondersteuning bieden in de vorm van een luisterend oor, activiteiten op maat, lotgenotencontact, informatie, praktische hulp of financiële steun.

De opbrengst van de actie gaat naar zorginitiatieven voor kankerpatiënten en hun naasten, meldt Kom op tegen Kanker zaterdagavond.De campagne ging op maandag 8 november van start en liep tot en met zaterdag. In totaal werden er 12.322 lampionnen gekocht en opgedragen aan een dierbaar iemand. Ook meerdere gemeenten en bedrijven steunden de Lichtpuntjes-actie. Een lampion kostte 25 euro. Met de netto-opbrengst van de Lichtpuntjes-actie kan Kom op tegen Kanker kankerpatiënten en hun naasten ondersteuning bieden in de vorm van een luisterend oor, activiteiten op maat, lotgenotencontact, informatie, praktische hulp of financiële steun.