Lahbib: ‘België heeft plicht om deel te nemen aan Europese operatie’

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft België ‘de plicht om deel te nemen aan een operatie op Europees niveau’ om de handel op de Rode Zee te beveiligen. Dat heeft ze donderdag gezegd in de Kamer. De PS verweet haar meteen daarmee niet het standpunt van de regering te vertolken.

Het federale kernkabinet buigt zich morgen/vrijdag over de vraag of België zich aansluit bij een eventuele Europese missie tegen de Jemenitische Houthi-rebellen die al weken koopvaardijschepen aanvallen in de Rode Zee. De meerderheid is daarover verdeeld, bleek donderdagmiddag in de Kamer.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft België ‘de plicht om deel te nemen aan een operatie op Europees niveau, om onze solidariteit en inzet ten aanzien van onze bondgenoten te tonen.’ Er is volgens de liberale wel geen enkele intentie te bombarderen in Jemen zelf, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk afgelopen nacht nog deden.

De linkse meerderheidspartijen staan echter niet te springen voor een militaire operatie in de Rode Zee. PS-Kamerlid Malik Ben Achour verweet Lahbib niet in naam van de regering te spreken. Hij legde de link met de situatie in Gaza en het pleidooi van groenen, socialisten en CD&V om België te laten aansluiten bij de Zuid-Afrikaanse procedure bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag of om een soort onpartijdige tussenkomst te doen.

Het Hof buigt zich over het risico op genocide door Israël, maar het pleidooi valt bij de liberalen op een koude steen en Lahbib gooide de deur donderdag andermaal dicht.

‘De optie tot een deelname aan die procedure is niet open’, zei ze, omdat andere Europese lidstaten er niet achter staan. ‘Hoe legt u uit dat wij bereid zijn om boten te beschermen, terwijl de internationale gemeenschap niets onderneemt om mensen te beschermen?’, legde Ben Achour de vinger op de wonde.

De PS staat niet alleen met die kritiek. Samuel Cogolati (Ecolo) zette zich op dezelfde lijn. ‘Ik begrijp niet dat wij in 1, 2, 3 bereid zijn tot militaire operaties tegen Jemenitische rebellen en we voor Gaza zelfs niet kunnen tussenkomen in een gerechtelijke procedure’, klonk het.

Ook Vooruit-Kamerlid Vicky Reynaert pleitte opnieuw voor een tussenkomst in Den Haag. ‘Elke dag dat de oorlog in Gaza langer duurt, sterven 117 kinderen in Gaza. Dat is het resultaat van woorden wikken en wegen in het westen, van wachten op anderen.’

Peter De Roover, fractieleider bij oppositiepartij N-VA, verweet de linkse partijen week na week met het woord koopkracht te zwaaien in debatten, maar nu niets te doen om de koopkracht te beschermen nu die ‘daadwerkelijk in gevaar wordt gebracht’ door de gebeurtenissen op de Rode Zee.

Een Belgische tussenkomst bij het Internationaal Gerechtshof zou de oplossing van het conflict tussen Israël en Hamas volgens De Roover dan weer net verder af brengen, ‘omdat u een van de partijen de zwarte piet wil toeschuiven’.

De extreemlinkse PVDA nam dan weer transporten van wapens en munitie via België naar Israël op de korrel. ‘De veralgemening van het conflict in het Midden-Oosten zal verder gaan zolang de apartheidsstaat Israël als apartheidsstaat bestaat’, zei Peter Mertens. ‘Militaire transporten naar Israël tolereren draagt bij aan de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten en dus ook aan de schade aan onze economie.’

De regering buigt zich morgen/vrijdag over de kwestie en linkt de mogelijke operaties in de Rode Zee zelf ook expliciet aan de situatie in de Gazastrook, maakte minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) duidelijk na een vraag van Tim Vandenput (Open VLD). ‘Er moet morgen een discussie binnen de regering plaatsvinden om een globaal standpunt vast te leggen over zowel de versterking van onze rol in de Rode Zee, als in de initiatieven om een einde te maken aan het geweld rond Gaza’, zei Dedonder. ‘In elk geval pleiten we voor een de-escalatie in de regio.’