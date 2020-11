Ook na de herfstvakantie mogen leerlingen in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs opnieuw voltijds naar de klas. In de tweede en derde graad van het secundair onderwijs wordt gekozen voor halftijds afstandsonderwijs.

De leerlingen van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair kunnen na de herfstvakantie opnieuw voltijds naar school. In de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs blijft halftijds afstandsonderwijs de regel. De scholen mogen zelf beslissen hoe ze dit invullen. Dat is maandag beslist op een onderwijsoverleg met Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), de vakbonden en de virologen.

Het Overlegcomité besliste eerder al om de vakantie op te schorten tot maandag 16 november. Ook werd beslist om in het basisonderwijs en in de eerste graad van het secundair na de vakantie opnieuw over te gaan op 100 procent contactonderwijs. In de tweede en derde graad wordt halftijds afstandsonderwijs voor een tijd verplicht.

Onderwijsminister Ben Weyts betreurde de beslissing om leerlingen uit de tweede en derde graad deeltijds thuisonderwijs te laten volgen. Maandagnamiddag was er dan ook nieuw overleg gepland met de onderwijsvakbonden en de virologen. Op dat overleg is beslist om vast te houden aan de beslissing van het Overlegcomité.

De scholen krijgen de vrijheid om te kiezen hoe ze het afstandsonderwijs organiseren. Ofwel laten ze de helft van de leerlingen een week naar school komen en dan een week thuisonderwijs volgen, ofwel laten ze leerlingen dag om dag naar school komen. Een laatste optie is om te werken met voor- en namiddagen. (Belga)

