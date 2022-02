Ladbrokes naar Raad van State tegen beheerscontract Nationale Loterij

Ladbrokes, exploitant van sportweddenschappen, is naar de Raad van State gestapt tegen het beheerscontract van de Nationale Loterij. Dat schrijft Le Soir woensdag. In september sloot de federale regering een nieuw beheerscontract met de Loterij, maar het bedrijf meent dat een van de clausules van dat contract de Loterij in een positie plaatst waarin zij misbruik kan maken van haar dominante positie op de markt. In deze zaak wordt Ladbrokes vertegenwoordigd door zijn Belgische dochter Derby.