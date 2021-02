Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert plaatst vraagtekens bij de avondklok als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij wil dat politici en experts daarover de komende weken in de discussie gaan.

Terwijl in Nederland volop een discussie aan de gang is over de avondklok, uit Lachaert donderdag via twitter zijn twijfels bij het nut van dezelfde maatregel bij ons. "Elke vrijheidsbeperkende maatregel moet efficiënt, noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk zijn. Politici en experts moeten de vraag stellen of dat vandaag nog wel het geval is voor de avondklok. Dat verdient een debat de komende weken", schrijft hij.

In Vlaanderen geldt momenteel een avondklok tussen middernacht en 05.00 uur. In Brussel en Wallonië geldt die tussen 22.00 en 06.00 uur.

