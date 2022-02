Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vraagt extra adviezen over de potentiële impact van de Russische dreiging op het Belgische energiebeleid.

De werkgeversorganisaties lanceren woensdag een gezamenlijk pleidooi om de twee jongste kerncentrales in ons land alsnog open te houden. Een volledige kernuitstap in 2025 is niet te verantwoorden, vinden ze, onder meer omwille van de geopolitieke situatie, maar ook omdat sommige nog te bouwen gascentrales kampen met vergunningsproblemen. Dat zou de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van de energiefactuur in het gedrang brengen.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft 'veel begrip voor de bezorgdheden van de werkgevers', zegt hij. De Russische dreiging aan de grens met Oekraïne heeft de situatie wel degelijk veranderd, vindt Lachaert. 'Er is geostrategisch echt wel iets relevants gebeurd als Rusland, belangrijke gasleverancier, plots 100.000 soldaten aan de grens van Europa zet. In die context kan geen enkel scenario begraven worden.' Volgens de Open VLD-voorzitter is er een extra advies nodig van experten over de potentiële impact van de geopolitieke situatie. Hij haalt netbeheerder Elia en energieregulator CREG aan.

Tegelijkertijd benadrukt Lachaert dat de prijzen eerder afhankelijk zijn van de Europese energieprijzen, dan van het al dan niet openhouden van de twee jongste kerncentrales. 'Maar de strategie van Rusland moet meegenomen worden in de beslissing die de regering op 18 maart zal nemen.'

De regering besliste vak voor kerst om door te zetten met de volledige kernuitstap, zoals het in het regeerakkoord staat, maar bouwde wel een evaluatiemoment in halverwege maart om te bekijken of er nog problemen zijn met de vergunningen van de nieuwe gascentrales. Premier Alexander De Croo achtte de kans eind vorig jaar bijzonder klein dat het daartoe zou komen.

De werkgeversorganisaties lanceren woensdag een gezamenlijk pleidooi om de twee jongste kerncentrales in ons land alsnog open te houden. Een volledige kernuitstap in 2025 is niet te verantwoorden, vinden ze, onder meer omwille van de geopolitieke situatie, maar ook omdat sommige nog te bouwen gascentrales kampen met vergunningsproblemen. Dat zou de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van de energiefactuur in het gedrang brengen. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft 'veel begrip voor de bezorgdheden van de werkgevers', zegt hij. De Russische dreiging aan de grens met Oekraïne heeft de situatie wel degelijk veranderd, vindt Lachaert. 'Er is geostrategisch echt wel iets relevants gebeurd als Rusland, belangrijke gasleverancier, plots 100.000 soldaten aan de grens van Europa zet. In die context kan geen enkel scenario begraven worden.' Volgens de Open VLD-voorzitter is er een extra advies nodig van experten over de potentiële impact van de geopolitieke situatie. Hij haalt netbeheerder Elia en energieregulator CREG aan. Tegelijkertijd benadrukt Lachaert dat de prijzen eerder afhankelijk zijn van de Europese energieprijzen, dan van het al dan niet openhouden van de twee jongste kerncentrales. 'Maar de strategie van Rusland moet meegenomen worden in de beslissing die de regering op 18 maart zal nemen.' De regering besliste vak voor kerst om door te zetten met de volledige kernuitstap, zoals het in het regeerakkoord staat, maar bouwde wel een evaluatiemoment in halverwege maart om te bekijken of er nog problemen zijn met de vergunningen van de nieuwe gascentrales. Premier Alexander De Croo achtte de kans eind vorig jaar bijzonder klein dat het daartoe zou komen.