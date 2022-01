Voorzitter Egbert Lachaert heeft zaterdag op de digitale nieuwjaarsreceptie van Open Vld een vernieuwingsoperatie 'Liberaal Vuur' binnen de partij gelanceerd. Tegelijk stelde hij ook twee nieuwe ondervoorzitters voor, Senaatsvoorzitster Stephanie D'Hose en Kamerlid Jasper Pillen, die de vernieuwing zullen trekken

"We hebben meer dan ooit nood aan een sterke liberale partij. Een partij die met radicaal liberale antwoorden komt op de uitdagingen waar de burgers vandaag mee kampen", stelde Lachaert. Daarom komen er in 2022 vier congresdagen, "met mensen van binnen én buiten onze partij en met steun van experts".

Op elk van die dagen, twee in het voorjaar en twee in het najaar, worden politieke prioriteiten geformuleerd die meegenomen worden naar het grote liberale congres in het voorjaar, "het orgelpunt van de hele operatie". Daar moet een nieuwe verklaring voor de partij voor de komende tien jaar worden aangenomen, verklaarde de Open Vld-voorzitter.

De eerste van de vier congresdagen op 23 april "Sterkere democratie, efficiënter land" draait onder meer over politieke vernieuwing en staatsvermindering en -hervorming. Op 21 mei "Vooruitgaan in een moderne economie" wordt gewerkt rond thema's zoals belonende fiscaliteit, ondernemerschap, sociale mobiliteit en duurzaam wonen. De derde congresdag "Vrijheid vandaag en morgen" vindt op 17 september plaats en handelt over een nieuwe definitie van vrijheid anno 2022, (bio-)ethische vraagstukken, privacy in digitale wereld? Afsluiter is op 22 oktober onder het motto "Iedereen thuis in onze samenleving" met onder meer de thema's samenleven, migratie en identiteit.

"Dit zijn liberale kernthema's waarover we opnieuw stelling moeten innemen. Liberalen hebben altijd vooropgelopen met radicale, nieuwe ideeën die onze samenleving hebben vormgegeven. Dat gaan we nu opnieuw doen. Iedereen die daaraan wil meedenken en werken is welkom", besloot Egbert Lachaert. Tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie blikten premier Alexander De Croo en voorzitter Egbert Lachaert ook terug op het afgelopen jaar. Voor Lachaert is "de coronacrisis voor onze generatie onze oorlog. Ikzelf noch mijn ouders hebben een oorlog meegemaakt. In deze crisis hebben we een gids nodig, die ons hier met vertrouwen kan doorheen loodsen".

Voor de premier is de les voor iedereen dat de persoonlijke vrijdheid de gezondheid van mensen rondom ons niet mag belemmeren. "Dat is solidariteit", aldus De Croo.

