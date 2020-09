Het Vlaams Belang is niet verbaasd over de ontwikkelingen op formatievlak en roept onder meer Groen en sp.a, die verkondigden dat het tijd was voor verkiezingen als deze poging zou mislukken, op om woord te houden. 'Veel duidelijker dan nu kan het niet worden. De Vlaamse minderheid is een machteloze speelbal in de door Franstaligen gedomineerde Vivaldi-coalitie. En Vlaanderen betaalt de prijs.'

'Deze slechte soap wordt meer en meer slechte sciencefiction', reageert voorzitter Tom Van Grieken. 'Na maanden geknoei leek de enige oplossing voor deze Belgische zooi een volledige negatie te zijn van de verkiezingen in Vlaanderen: een linkse Vivaldi-coalitie zonder Vlaamse meerderheid. Ook dat lukt blijkbaar niet meer. Daarom maar één conclusie: Genoeg circus, nu is het tijd voor verkiezingen.'

Van Grieken wijst erop dat Groen-voorzitter Meyrem Almaci en sp.a-voorzitter Conner Rousseau dit ook beloofd hebben: 'Hun geloofwaardigheid is al lang vervlogen, maar misschien kunnen ze hun laatste beetje integriteit nog bewaren'.

Het Vlaams Belang gaat intussen onverminderd verder doen met de voorbereidingen voor 27 september, wanneer de partij een grootse protestrit organiseert naar Brussel. 'Want ook zonder MR is er geen Vlaamse meerderheid', klinkt het. (Belga)