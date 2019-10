Overkappingsintendant Alexander D'Hooghe heeft tijdens een vergadering met raadsleden laten verstaan dat de laatste struikelblokken in de Oosterweel-gesprekken tussen overheid en burgerbewegingen momenteel worden weggewerkt, met name rond de zone van het Sportpaleis en Schijnpoort.

In Antwerpen kregen een honderdtal raadsleden van de gemeenteraad en districtsraden tijdens een gezamenlijke themacommissie een stand van zaken over De Grote Verbinding, het toekomstproject dat de Oosterweelverbinding en overkappings- en leefbaarheidsprojecten omvat.

De stad Antwerpen en de Vlaamse overheid trapten maandag een grote informatiecampagne af rond De Grote Verbinding en in dat kader kregen de Antwerpse lokale verkozenen woensdag een gedetailleerde presentatie over de huidige plannen en timing. Op Linkeroever zijn de werken aan de Oosterweelverbinding immers al van start gegaan en nog dit jaar worden ontwerpers aangesteld voor de eerste twee van uiteindelijk zeven 'ringparken' op en rond de Antwerpse ring.

Intussen lopen er wel nog gesprekken tussen overheid, bouwheer Lantis en de burgerbewegingen over het 'verfijnen van het ontwerp' van de Oosterweelverbinding, zoals overkappingsintendant Alexander D'Hooghe het verwoordt.

Die gesprekken brachten eerder al soelaas voor de zone rond het Noordkasteel, maar nu lijkt er ook een oplossing rond de gevreesde Hollandse Knoop in de maak. De verbindingsweg naast de snelweg ter hoogte van Schijnpoort zou er nu aan de linkerkant komen en ruimte voor een 90 meter breed park opleveren aan de kant van Deurne. 'Als daarover een akkoord gevonden wordt, zal dat wel niet meer in de omgevingsvergunningsaanvraag geraken, daar zullen dus afspraken over moeten worden gemaakt', zegt D'Hooghe.

'Bijkomend studiewerk'

Een overkapping voor de Hollandse Knoop zelf, een op een bepaald punt 26 rijstroken breed stuk (snel)weg, zit er niet meteen in. 'We gaan dat wel klaarmaken voor overkapping, maar het is niet weerhouden in de selectie overkappingsprojecten van de eerste 1,25 miljard euro', stelt D'Hooghe. 'Allicht omdat het een asymmetrisch stuk is: alleen langs de kant van Deurne wonen ernaast veel mensen, dus de leefbaarheidswinsten zijn daar kleiner dan elders. Nu is er echter al uitzicht op een park zo breed als een snelweg aan die kant, op volle grond.'

Voor de geplande fietsbrug over de Schelde is er nog bijkomend studiewerk nodig. 'We zijn dat proces ten gronde aan het voeren met de nautische partijen', zegt D'Hooghe. 'Misschien hadden ze wel gelijk dat er te weinig vanuit het standpunt van de scheepvaart werd gedacht.' In de wandelgangen wordt er zelfs getwijfeld of de brug er wel kan komen. Zowel het stadsbestuur als D'Hooghe stellen echter nog vol voor de brug te willen gaan.