Vrijdagochtend omstreeks 6.37 uur is een nieuwe evacuatievlucht vanuit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad op de militaire luchthaven in Melsbroek geland.

Het vliegtuig van Air Belgium had 37 mensen aan boord.

Het is de laatste geplande Belgische repatriëringsvlucht, nadat de federale regering woensdag aankondigde de evacuatiemissie stop te zetten. Nadien moeten de militairen nog terugkeren naar België.

De chartervlucht van Air Belgium die donderdagavond vanuit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad is opgestegen, is vrijdagochtend omstreeks 6.30 uur aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Dat blijkt uit de gegevens van Flightradar.

De chartervlucht van Air Belgium vervoerde 6 Belgische gerepatrieerde burgers, 3 Hongaren en 15 Bulgaren. De rest van de passagiers was militair en diplomatiek personeel.

Iedereen is met bussen, opgesplitst per nationaliteit, overgebracht naar de militaire kazerne in Peutie voor een medische en veiligheidsscreening.

114

Er zouden nog ongeveer 114 personen in Kaboel zijn die recht hebben op repatriëring naar ons land. Zij hebben de luchthaven nog niet kunnen bereiken, zei Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) in het Canvas-programma Terzake donderdagavond.

'Het is de bedoeling die mensen te vragen om ergens te verblijven waar het veilig is.' Mahdi hoopt dat ze in de komende dagen alsnog gerepatrieerd zouden kunnen worden.

Vluchten

In zes dagen tijd zijn met 23 vluchten van de C-130's van het Belgische leger meer dan 1.400 mensen vanuit Kaboel naar Islamabad overgebracht. Met de vlucht van vrijdagochtend waren er in totaal acht van Islamabad naar Melsbroek.

