Steven Callens (UGent), die lid is van de Gems, waarschuwt voor te snelle versoepelingen.

De volledige vrijheid zal steeds gepaard moeten gaan met verschillende voorwaarden en mag niet enkel afhangen van de vaccinatiegraad. Daar heeft professor Steven Callens (UGent), die ook lid is van de Gems, dinsdag voor gewaarschuwd in De Ochtend op Radio 1. 'Het wordt eigenlijk een voorwaardelijke invrijheidstelling.'

Callens haalde een model aan dat in Italië is uitgewerkt. Indien je enkel voortbouwt op vaccinatie tegen het coronavirus, gaat dat model tegen begin volgend jaar uit van 300.000 doden. Vaccineren en ondertussen maatregelen aanhouden zou dat cijfer terugschroeven tot 18.000 doden. 'Dat is een hemelsbreed verschil', aldus de professor infectieziekten.

Sinds afgelopen weekend komen plots ook de festivals in augustus in beeld om terug te kunnen plaatsvinden. Callens hoopt ook dat ze kunnen doorgaan, weliswaar gebonden aan voorwaarden, maar pleit toch voor voorzichtigheid en vraagt het totaalplaatje in het oog te houden. "

'We zijn nu drie maanden vooruit aan het projecteren. Dat is te lang.'

Hij waarschuwt ook dat door te veel de nadruk te leggen op de vrijheid op basis van een parameter (de vaccinaties), de mensen misschien een rad voor de ogen wordt gedraaid. 'Als het dan nodig zou zijn maatregelen te nemen, dan wordt dat dubbel zo hard', aldus Callens.

De volledige vrijheid zal steeds gepaard moeten gaan met verschillende voorwaarden en mag niet enkel afhangen van de vaccinatiegraad. Daar heeft professor Steven Callens (UGent), die ook lid is van de Gems, dinsdag voor gewaarschuwd in De Ochtend op Radio 1. 'Het wordt eigenlijk een voorwaardelijke invrijheidstelling.'Callens haalde een model aan dat in Italië is uitgewerkt. Indien je enkel voortbouwt op vaccinatie tegen het coronavirus, gaat dat model tegen begin volgend jaar uit van 300.000 doden. Vaccineren en ondertussen maatregelen aanhouden zou dat cijfer terugschroeven tot 18.000 doden. 'Dat is een hemelsbreed verschil', aldus de professor infectieziekten. Sinds afgelopen weekend komen plots ook de festivals in augustus in beeld om terug te kunnen plaatsvinden. Callens hoopt ook dat ze kunnen doorgaan, weliswaar gebonden aan voorwaarden, maar pleit toch voor voorzichtigheid en vraagt het totaalplaatje in het oog te houden. "'We zijn nu drie maanden vooruit aan het projecteren. Dat is te lang.' Hij waarschuwt ook dat door te veel de nadruk te leggen op de vrijheid op basis van een parameter (de vaccinaties), de mensen misschien een rad voor de ogen wordt gedraaid. 'Als het dan nodig zou zijn maatregelen te nemen, dan wordt dat dubbel zo hard', aldus Callens.