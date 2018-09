Laat uw kind ook eens falen: 'Het heeft geen zin om uw kind op een piëdestal te zetten'

Kinderen die niet luisteren: daarover krijgt de onlinecommunity ZITDAZO, die ouders en opvoeders samenbrengt, de meeste vragen. Vragen over zelfvertrouwen en faalangst staan met stip op twee, vertelt Steven Gielis. Hij is lector orthopedagogie (CVO EduKempen en AP Hogeschool), en stampte enkele jaren geleden ZITDAZO uit de grond. 'Wij beantwoorden vragen van ouders, maar we organiseren bijvoorbeeld ook opleidingen over weerbaarheid. Omdat ik zag dat zóveel ouders en kinderen met dit thema worstelen, heb ik nu ook dit boek geschreven. Daarin geef ik twintig concrete tips om je kind meer zelfvertrouwen mee te geven.'

...