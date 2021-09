De organisatoren van La Boum laten weten dat ze niet opgezet zijn met de coronapas die Brussel vanaf oktober wil invoeren. Ze dreigen ermee elke zaterdag van oktober een besmettingsfeest te organiseren als dat gebeurt.

Dat meldt VTM NIEUWS vrijdagavond. De burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo), zegt dat niet zomaar te accepteren. Hij overlegt maandag met de politie.

Collectief L'abîme, dat eerder al omstreden feesten organiseerde in Ter Kamerenbos, zette ondertussen al enkele evenementen online voor oktober. Het eerste evenement zou plaatsvinden op 4 oktober op het Flageyplein.

De organisatoren kanten zich tegen een verplichte vaccinatie en de invoering van de coronapas. 'In bepaalde Europese landen is de coronapas al niet meer te vermijden. Binnenkort is dat bij ons ook zo. De coronapas is een omslachtige manier om vaccinatie te verplichten.'

Het idee achter de evenementen is om mensen opzettelijk te besmetten. Zo krijgen de deelnemers nadat ze hersteld zijn van het virus alsnog de pas, op natuurlijke wijze. 'Na een quarantaineperiode kan uw dokter u een bewijs van herstel geven. Zo zal u geen tweederangsburgers meer zijn, maar kan u naar plaatsen gaan waar de pas wordt geëist en ze boycotten', aldus de organisatoren.

