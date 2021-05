In het Ter Kamerenbos ontruimt de Brusselse politie momenteel een paar duizend mensen die waren opgedaagd voor La Boum 2. Tientallen agenten in wapenuitrusting trekken daarbij door het park.

Het waterkanon is al herhaaldelijk ingezet. Daarbij werd één deelnemer aan het evenement aangereden door een waterkanon. De man kwam op zijn achterhoofd terecht, en verloor even het bewustzijn. Hij wordt momenteel verzorgd door ambulanciers en zal dan vermoedelijk naar het ziekenhuis gebracht worden. De man is intussen terug bij bewustzijn en lijkt niet in levensgevaar.

Van de paar duizend mensen die in het park waren, lijken er al heel wat verdwenen. Op het grasveld aan de vijver en de bosjes rondom houden zich wel nog enkele honderden personen op. Her en der zijn kleine vuurtjes gesticht.

Het waterkanon is al herhaaldelijk ingezet. Daarbij werd één deelnemer aan het evenement aangereden door een waterkanon. De man kwam op zijn achterhoofd terecht, en verloor even het bewustzijn. Hij wordt momenteel verzorgd door ambulanciers en zal dan vermoedelijk naar het ziekenhuis gebracht worden. De man is intussen terug bij bewustzijn en lijkt niet in levensgevaar. Van de paar duizend mensen die in het park waren, lijken er al heel wat verdwenen. Op het grasveld aan de vijver en de bosjes rondom houden zich wel nog enkele honderden personen op. Her en der zijn kleine vuurtjes gesticht.