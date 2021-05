De Brusselse politie heeft zaterdag na het illegale evenement La Boum 2 in het Ter Kamerenbos uiteindelijk 132 mensen aangehouden. Dat meldt een woordvoerster van de politie.

Het gaat om 127 administratieve aanhoudingen en 5 gerechtelijke, onder meer wegens gewapende weerspannigheid, bedreigingen en verkoop van verdovende middelen. In het Brusselse Ter Kamerenbos vond zaterdag La Boum 2 plaats, een illegaal feest dat duizenden deelnemers trok. De politie was uren zoet met het ontruimen van het park. Pas rond 21 uur keerde de rust er terug.

Rond 16.30 uur hadden zich een paar duizend mensen verzameld in het park, al leken weinigen van hen van plan om er een echt feest van te maken. De politie maande de menigte meermaals aan de coronamaatregelen na te leven maar besloot rond 17.30 uur het park te ontruimen. Daarvoor werden tientallen agenten in wapenrusting ingezet, die op een lijn door het park trokken. Ook de vier aanwezige waterkanonnen kwamen in actie.

Gedurende heel de namiddag en avond is de politie bekogeld geweest met voetzoekers, flessen, stenen en takken. Vijftien deelnemers aan het evenement raakten gewond, net als dertien politieagenten. Verschillende politievoertuigen werden bekogeld en er werden verschillende brandjes aangestoken.

Minstens één persoon raakte bij het begin van de politie-interventie gewond. Volgens een aantal getuigen kwam de man ten val toen hij werd aangereden door een waterkanon, volgens de politie werd hij geraakt door de waterstraal van het kanon en verloor hij daardoor het evenwicht. De man verloor even het bewustzijn en werd met een hoofdwonde overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie trok vervolgens meermaals door het park om de aanwezigen te verdrijven en maakte daarbij veelvuldig gebruik van het waterkanon en traangasgranaten. Ook werden enkele arrestaties uitgevoerd. Rond 19.00 was de massa flink uitgedund maar had zich een grote groep verzameld rond een vreugdevuur.

