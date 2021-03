Een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten stelt geplande investeringen uit door de coronacrisis. Dat blijkt uit een grote rondvraag van Radio 2 en de UGent.

Volgens Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) blijkt uit de bevraging dat 85 procent van de Vlaamse gemeenten een impact ondervinden door de coronacrisis en dat een kwart van de gemeenten geplande werken uitstelt. Het uitstellen van investeringen gebeurt ook buiten coronatijden, nuanceert Debast. 'Er is nog geen reden tot paniek, maar we moeten dit wel ernstig nemen', aldus Debast in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Debast valt de impact voor gemeenten in 2020 nog mee omdat veel gemeenten een reserve hadden en omdat er ook steun was vanuit de Vlaamse en federale overheid. 'Maar blijven die? En hoe herstelt de economie zich? En wat met de personenbelasting? Dus wij vrezen dat de echte impact nog zal komen', aldus Debast. De komende jaren vrezen sommige gemeenten met tekorten te komen omdat ze minder personenbelasting zullen kunnen innen.'

Elke gemeente heft namelijk een percentage belasting op het inkomen van haar inwoners. De coronacrisis heeft ook voor een daling van een aantal kosten gezorgd. Zo werden veel evenementen van steden en gemeenten geschrapt en bleven heel wat publieke gebouwen gesloten, waardoor de energiefactuur lager ligt en dat compenseert volgens Debast ook al een deel van de extra uitgaven die de steden en gemeenten moesten doen.

