De kustburgemeesters zeggen dat ze het verbod op de komst van tweedeverblijvers niet langer kunnen handhaven. Dat blijkt woensdag uit een rondvraag bij de burgemeesters. De Nationale Veiligheidsraad zou eerst bekijken of tweedeverblijvers vanaf 18 mei terug naar de kust konden komen, maar die datum wordt nu verschoven naar ten vroegste 8 juni. De kustburgemeesters verklaarden zich vorige week na overleg nog bereid om tweedeverblijvers vanaf 18 mei opnieuw toe te laten.

'Er wordt nu streng gecontroleerd en nog merken we dat er tweedeverblijvers toekomen en dus tussen de mazen van het net glippen. Van zodra mensen vrij op bezoek kunnen komen bij elkaar, wordt het onmogelijk om daar de tweedeverblijvers nog uit te pikken', zegt burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA). Dumery is daarom van plan om de voedingskramen op de markt toe te laten om zo de druk van extra inwoners op de supermarkten te verlichten.

Ook burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a) betwijfelt of de politie de regel nog kan handhaven. 'Hoe meer de regels worden versoepeld, hoe meer we moeten rekenen op het gezond verstand van de mensen. Ik ga mijn diensten niet vragen het onmogelijke te doen. De focus van onze politiediensten zal eerder liggen op het controleren van social distancing en samenscholingen.'

Daarnaast deelt ook de burgemeester van Oostende die mening. 'Wij willen zeker niet ingaan tegen de Veiligheidsraad maar het is de realiteit dat we het verbod op tweedeverblijvers niet meer kunnen handhaven. Door de versoepeling kunnen mijn politiediensten dat simpelweg niet meer controleren', aldus burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

