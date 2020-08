De gouverneur van West-Vlaanderen en de kustburgemeesters van gemeenten met een treinstation willen de gratis treintickets van NMBS pas vanaf oktober. Dat meldt de gouverneur dinsdag na een overleg. De burgemeesters willen daarmee een te grote drukte in september vermijden.

De gouverneur en enkele kustburgemeesters zijn geen fan van gratis treintickets in september. 'Het woon-werkverkeer komt op gang en studenten nemen weer de trein. Wanneer het dan mooi weer wordt en mensen hebben gratis tickets, kan de toestroom naar de kust te groot worden', zegt gouverneur Carl Decaluwé.

De kustburgemeesters vragen om te wachten met de gratis tickets tot oktober. 'Zo kunnen we het toerisme aan zee beter spreiden. Dat is ook voor de horeca aan zee een goede zaak. Ook in het najaar is de kust een mooie vakantiebestemming, dan komen de gratis tickets zeker nog van pas', aldus Decaluwé.

De gratis rail pass zal gedurende een periode van 6 maanden bruikbaar zijn, aan een ritme van twee ritten per maand. De eerste reizen zouden aanvankelijk mogelijk zijn 15 dagen na de start van de aanvragen, vanaf 17 augustus.

De gouverneur en kustburgemeesters hopen dat er gehoor wordt gegeven aan hun vraag.

