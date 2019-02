Kunstwebsite TheArtCouch kiest nu ook voor papier: 'Vanuit de buik en het hart'

Vlaanderen krijgt er een kunstmagazine bij: TheArtCouch, een papieren uitloper van de gelijknamige website die al ruim twee jaar bestaat. Waar die blog vooral draait rond kort kunstnieuws, zal het tijdschrift op ontmoetingen met kunstenaars focussen. Voor de eerste editie sprak de redactie met 36 kunstenaars, onder wie Sofie Muller en Sam Dillemans, maar evengoed minder bekende namen als Karolien Soete en Ludovic Laffineur.

Het nieuwe tijdschrift is volgens oprichter Frederic De Meyer een gevolg van het succes van de website. 'Blijkbaar is er een enorme vraag van een breed publiek om op een andere manier een rijk scala aan kunstenaars te ontdekken', zegt De Meyer, die de site met zijn eigen geld financiert. TheArtCouch gaat bewust voor een breed publiek, met korte, heldere stukken, gedrukt op hoogkwalitatief papier. 'Kunstkritiek vanuit de buik en het hart, waarvoor je niet noodzakelijk een diploma kunstgeschiedenis op zak hoeft te hebben', zegt hoofdredacteur Annelies Vanbelle.

Het eerste nummer van TheArtCouch zal op 14 februari beschikbaar zijn via de website. Het ligt ook bij Copyright Bookshop in Gent en Antwerpen, De Reyghere in Brugge en het MSK in Gent. Voor dit jaar staan er twee nummers op de planning, vanaf 2020 moet het driemaandelijks verschijnen.