Bij journalisten heeft hij altijd het gevoel dat hij zich moet verdedigen. Bewust heisa uitlokken doet hij niet, zegt hij. Liefst wil hij met zijn kunst bezig zijn. 'Het is niet omdat mijn handen niet vol verf hangen, dat ik ze niet gebruik.' Elke week vraagt Knack aan ondernemende Belgen hoe ze lijf en psyche in balans houden.

Hoe flauw is het om een interview met Wim Delvoye te beginnen met een verwijzing naar de controverse die altijd wel ergens rond hem hangt? Heel flauw. En het doet zijn indrukwekkende oeuvre - nu te bezichtigen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) - oneer aan. Maar negeren dat de man geregeld midden in een mediastorm verzeild raakt, zou ook raar zijn. En dus moeten we het eerst toch even hebben over een recente uitspraak van hem. Dan is het meteen achter de rug.

...