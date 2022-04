Kunstenaar en theatermaker Jan Fabre is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel voor feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding van de eerbaarheid. Een deel van de feiten waarvan hij werd beschuldigd, werd verjaard verklaard. Verschillende burgerlijke partijen, waaronder het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, krijgen een schadevergoeding.

Fabre moet dus niet effectief de cel, tenzij hij de volgende vijf jaar nogmaals wordt veroordeeld. De rechtbank vindt zes van de twaalf tenlasteleggingen tegen Fabre bewezen, voor een zevende werd hij vrijgesproken. Dat laatste heeft bovendien tot gevolg dat vijf andere vermeende feiten in de tijd niet meer voldoende aansluiten bij de rest en daarom verjaard zijn.

Fabre wordt ook vijf jaar lang uit zijn rechten ontzet en moet een schadevergoeding betalen aan de burgerlijke partijen van de feiten waarvoor hij werd veroordeeld. Provisioneel is dat bedrag op één euro per partij geplaatst.

Fabre was vrijdag niet aanwezig op de rechtbank in Antwerpen om het vonnis in zijn #metoo-proces te aanhoren. Ook tijdens de pleidooien liet Fabre zich de voorbije weken telkens vertegenwoordigen door zijn advocaten.

Fabre moet dus niet effectief de cel, tenzij hij de volgende vijf jaar nogmaals wordt veroordeeld. De rechtbank vindt zes van de twaalf tenlasteleggingen tegen Fabre bewezen, voor een zevende werd hij vrijgesproken. Dat laatste heeft bovendien tot gevolg dat vijf andere vermeende feiten in de tijd niet meer voldoende aansluiten bij de rest en daarom verjaard zijn. Fabre wordt ook vijf jaar lang uit zijn rechten ontzet en moet een schadevergoeding betalen aan de burgerlijke partijen van de feiten waarvoor hij werd veroordeeld. Provisioneel is dat bedrag op één euro per partij geplaatst. Fabre was vrijdag niet aanwezig op de rechtbank in Antwerpen om het vonnis in zijn #metoo-proces te aanhoren. Ook tijdens de pleidooien liet Fabre zich de voorbije weken telkens vertegenwoordigen door zijn advocaten.