Kunst als mensenrecht: 'We boren het potentieel van nieuwkomers veel te weinig aan'

Globe Aroma kwam in februari uitgebreid in het nieuws: de politie viel binnen en pakte verschillende mensen zonder papieren op. 'Zo'n inval zet je met beide voeten stevig op de grond', vertelt Els Rochette, artistiek directeur van Globe Aroma. 'Als ik in een naïeve bubbel leefde, dan werd die begin dit jaar ruw doorprikt. Hier, in Brussel, word je voortdurend met diversiteit geconfronteerd en zou je denken dat ook mensen zonder papieren geen struikelblok zijn. Dan voel je plots de repressie vanuit je eigen regering, die je tegelijkertijd subsidieert: dat voelde heel schizofreen.'

