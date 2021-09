Kunnen we hier ook in een dictatuur terechtkomen?

Een gewelddadige staatsgreep, een militaire coup of een bloederige revolutie... Taferelen die zich altijd heel ver van bij ons afspelen. Alhoewel... ook onze contreien zijn misschien minder stabiel dan we denken. Wat Victor Orban bijvoorbeeld doet in Hongarije baart Prof. Stijn Smet (UHasselt) zorgen. Hoe stabiel is onze democratie? Zal de grondwet ons beschermen tegen een gelijkaardig scenario?