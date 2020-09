De Fethullah Gülen-leerstoel voor Interculturele Studies bestaat niet meer. In het verleden stond de KU Leuven al onder zware druk van Turkije om de leerstoel op te schorten.

'Het ongunstige klimaat speelt een rol', klinkt het binnen de universiteit, meldt De Morgen woensdag.

De KU Leuven haalde de webpagina's van de Gülen-leerstoel dinsdag/gisteren offline, maar de beslissing viel al enkele weken eerder. Op 25 augustus deelde de KU Leuven ze mee aan Intercultureel Dialoog Platform (IDP). Zoals vele bedrijven en organisaties financiert IDP een leerstoel. Het gaat om 90.000 euro per jaar, waarmee de Gülen-leerstoel onderzoek ondersteunt en lezingen organiseert rond interculturaliteit en de islam in Europa.

De leerstoel kwam onder vuur te liggen na de staatsgreep van 15 juli 2016 in Turkije. Niet vanwege de inhoud van het onderzoek, maar omdat IDP deel uitmaakt van het netwerk aan organisaties van de Gülen-beweging, geleid door Fethullah Gülen, de geestelijke leider in ballingschap in de VS. De Turkse autoriteiten beschouwen Gülen als het brein achter de coup en in de klopjacht op gülenisten werd ook de KU Leuven niet gespaard. In Turkse kranten is ze een terreuruniversiteit genoemd die op een zwarte lijst stond, en er werd gezegd dat diploma's van de universiteit niet langer zouden gelden in Turkije.

'Tijdens onze vergadering is door de decaan expliciet gezegd dat de druk vanuit Turkije het er niet gemakkelijker op maakt', zegt Mehmet Bayrak, hoofd van IDP. 'Jammer dat de universiteit onder de nieuwe rector zwicht voor die druk.'

